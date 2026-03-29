ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が28日（日本時間29日）、敵地ブルワーズ戦に「4番・一塁」で先発。4回の第2打席で2号ソロを放ち、開幕から2戦連続本塁打をマークした。日本人の開幕2戦連発は、2006年4月3、4日にマリナーズ1年目の城島健司がエンゼルス戦でデビュー2戦連発して以来、20年ぶりとなった。飛距離409フィート（約124.7メートル）の特大弾となった村上の打球は、バックスクリーン右へ飛び込んだ。ホームラ