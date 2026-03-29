開催：2026.3.29会場：グレートアメリカン・ボールパーク結果：[レッズ] 6 - 5 [Rソックス]MLBの試合が29日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとRソックスが対戦した。レッズの先発投手はブラディ・シンガー、対するRソックスの先発投手はソニー・グレイで試合は開始した。1回裏、4番 サル・スチュワート 2球目を打ってライトへのタイムリー