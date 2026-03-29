糖尿病と一口に言っても種類はさまざまですが、その中でも1型糖尿病は、発症の仕組みも治療法もほかのタイプとは大きく異なります。そこで、中央林間駅前いしだ内科の石田悠人先生に、1型糖尿病の原因や症状、治療法について詳しく話を聞きました。 ※2025年10月取材。≫【1分動画でわかる】突然発症する1型糖尿病のサイン 監修医師：石田 悠人（中央林間いしだ内科） 信州大学医学部医学科卒業。JCHO東京新宿メディカルセ