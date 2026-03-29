開催：2026.3.29会場：トゥルイスト・パーク結果：[ブレーブス] 6 - 2 [ロイヤルズ]MLBの試合が29日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとロイヤルズが対戦した。ブレーブスの先発投手はレイナルド・ロペス、対するロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカで試合は開始した。7回表、4番 サルバドール・ペレス 初球を打って左中間スタンドへのホームランでロイヤルズ得点 AT