アトランタ・ホークス vs サクラメント・キングス日付：2026年3月29日（日）開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta）最終スコア：アトランタ・ホークス 123 - 113 サクラメント・キングス NBAのアトランタ・ホークス対サクラメント・キングスがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。 第1クォーターはサクラメント・キングスがリードし27-3