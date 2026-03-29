開催：2026.3.29会場：オラクル・パーク結果：[ジャイアンツ] 1 - 3 [ヤンキース]MLBの試合が29日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとヤンキースが対戦した。ジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリー、対するヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレンで試合は開始した。3回表、4番 ベン・ライス 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベ&#