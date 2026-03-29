【その他の画像・動画等を元記事で観る】 相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいくテレビ朝日『相葉マナブ』（毎週土曜 18時～）。14年目初回となる4月5日の放送では、相葉が「ずっとやりたいと思っていた」念願のプロジェクト『マナブのおうち』がスタートする。 ■相葉雅紀らが自分たちだけのおうちづくりに挑戦 番組では、これまで全国の農家を訪ねて、作物の育て方や料理を学んで