ホワイトソックスの村上宗隆内野手は28日（日本時間29日）、敵地でのブルワーズ戦に「4番一塁」で先発出場。4回表の第2打席に今季2号ソロを放った。さらに、5回裏には守備でもファインプレーを見せるなど、攻守で気を吐いている。 ■開幕戦に続く豪快弾 26日（同27日）のメジャー開幕戦では9回の第4打席に、日本選手では5人目となるデビュー戦本塁打を放った村上。2戦目にして4番に名を連ねると、2試合