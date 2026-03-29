2026年3月26日、香港メディアの香港01は、中国の一部企業が人工知能（AI）導入を理由に従業員を解雇する動きが広がっていることに対し、中央メディアが法的・社会的責任の履行を求めて警鐘を鳴らしたと報じた。記事は新華社系の新華毎日電訊の社説を引用し、AI技術の導入によるポスト廃止を「客観的な状況の重大な変化」として解雇に踏み切る企業が各地で相次いでいると紹介した。一方で、法律が定める「客観的な状況」は不可抗力