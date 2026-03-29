◇プロ野球セ・リーグ阪神2-0巨人（3月28日、東京ドーム）6回1失点（自責0）で巨人としての1試合目を投げ終えたハワード投手。「なかなか試合を落ち着かせることができない登板だった」と自身のできに納得はしていない表情を見せました。6回を投げ終えた時の球数は97球。もう1イニング行くかと思われましたが、ベンチに戻ると、阿部慎之助監督が肩に手を置いて交代を告げました。その会話の内容を聞かれると、「もう少し投げさ