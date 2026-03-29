４月１日から自転車での交通違反に対して反則金を伴ういわゆる「青切符」制度が始まります。 【画像でわかる】これも違反行為？？４月から反則金の対象になり得る自転車の乗り方一覧 １６歳以上を対象に「信号無視」やスマートフォンなどを使用する「ながら運転」といった自転車の交通違反に対し、反則金が科されるようになります。 通勤・通学に自転車を使っている人や、子どもの送迎で電動自転車に乗っているパパ