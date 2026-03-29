議会での追及は減少兵庫県の斎藤元彦知事に関する内部告発文書の存在が明らかになってから、２７日で２年となった。県議会での追及は減っているが、県内では斎藤氏へのデモが行われたり、県議への中傷が続いたりしており、問題の余波が収まる気配はない。２月２４日の県議会本会議での代表質問。第４会派「ひょうご県民連合」の上野英一幹事長が「知事には、非を非と認めてもらわなければ」と語り、公益通報制度への認識などを