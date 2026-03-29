学習した個体には効果薄く越冬で飛来するミヤマガラスによる「ふん害」が熊本市中心部で目立つようになり、市が音声を流す対策を実施している。他のカラスの鳴き声を警戒する習性を利用した取り組みで、今年度はピーク時の個体数が前年度比で約１５％減となった。一方、人為的な対策を学習した個体には効果が薄くなるという課題が出ており、現場では試行錯誤が続いている。（中村由加里）１月中旬の夕方。同市中央区の繁華街の