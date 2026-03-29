演説するイランのペゼシュキアン大統領＝2月21日、イランの首都テヘラン/Iran's Presidential website/WANA/Reuters（CNN）イランのペゼシュキアン大統領は、戦争終結に向けた協議が続く中、パキスタンのシャリフ首相に謝意を伝えた。パキスタンは、イランと米国の間で仲介役を続けている。大統領府の声明によると、ペゼシュキアン氏はシャリフ氏との電話会談で、「パキスタンのイスラム教徒の人たちがイランに示してくれた支持と