「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２８日、ロサンゼルス）この日はドジャース、ウィル・スミス捕手のボブルヘッドデーとして実施され、試合前に長女・シャーロットちゃんと次女・レイトンちゃんが始球式を務めた。捕手役をラッシングが務め、ホームサークル付近から２人並んで投球。シャーロットちゃんはラッシングのもとにボールが届き、レイトンちゃんの１球は足元にポトッと落ちた。直後にスタンドから大歓声と拍手