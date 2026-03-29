東京・池袋の「サンシャインシティ」で女性店員が元交際相手の男に刃物で刺され殺害された事件で、男が事件前、女性の自宅に「今夜中に連絡をください」などと書いた手紙を置いていたことがわかりました。この事件は26日、豊島区のサンシャインシティにある「ポケモンセンター」で店員の春川萌衣さん（21）が広川大起容疑者（26）に首などを刃物で刺され殺害され、広川容疑者も自分の首を刺して死亡したものです。その後の調べで、