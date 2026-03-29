現在、期間限定上映中のVシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』より、エンディングテーマ曲「シンガロン！スーパー戦隊SONG」の映像を、「50年間ありがとうver.」として期間限定で東映特撮YouTube Official (TTYO)にて解禁する。「シンガロン！スーパー戦隊SONG」は、ささきいさおや影山ヒロノブ、つるの剛士など歴代戦隊オープニング・エンディング主題歌を歌われた豪華18組のアーティストが集結し歌って