Image: BRIGHT_DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。定規、ノギス、分度器、コンパスなどなど。ちょっとした計測や工作のたびに、あちこちから道具を引っ張り出していませんか。そんな手間を1ツールで解決してくれるのが「Tiruler」（ティルーラー）。高級感あるチタン合金製の折りたたみボディに0.1mm精度のノギスや曲面用ローラー定規まで搭載