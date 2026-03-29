PROJECT R.E.D.第1弾として、毎週日曜午前9時30分からテレビ朝日系で放送中の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』より、4月19日放送の第10話から、さらに新たなギャバン「ギャバン・ライヤ」の登場が発表された。安井謙太郎演じる、風波駆無(かざなみ・くない)/ギャバン・ライヤ○忍者? 刑事? 第10話から新たなギャバンが登場!第10話から登場する新たなギャバン、ギャバン・ライヤに蒸着する風波駆無(かざなみ・くない)を演じる