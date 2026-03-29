米歌手ビリー・アイリッシュのストーカーがニューヨーク州ロングアイランドで列車にはねられ死亡した。米紙ニューヨーク・ポストが２８日、報じた。プレンネル・ルソーさんは２５日午前５時３８分ごろ、ロングアイランド鉄道の列車に衝突され死亡したと当局は発表した。法執行関係者によると、ルソーさんは線路上、またはその付近をジョギングしており、死亡は事故とみられている。ルソーさんは２０２０年にロサンゼルスのア