新たな特撮ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」第1弾、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』より、4月1日に発売する主題歌CD「『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌」の収録内容のすべてが解禁された。「『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌」三方背ケース ジャケット写真○4月1日発売「『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌」ギャバン・ブシドーのテ