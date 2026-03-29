ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」の優勝戦が２９日に行われる。ボートレースファン歴４８年の元天才ジョッキー・田原成貴氏（６７）は優勝戦１号艇に陣取る峰竜太（４０＝佐賀）に激熱エールを送った。【田原成貴氏が熱く語る】優勝戦メンバーを見た穴党ファンのタメ息が聞こえてくる。どう考えてもイン逃げしか考えられない。それくらい１号艇の信頼度は高いが、私は別の意味で彼と心中したい。峰竜