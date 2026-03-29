フジテレビ系新情報番組『SUNDAYブレイク.』(毎週日曜7:00〜 ※初回のみ7:30〜)が、29日にスタート。生放送終了後にメインキャスターの谷原章介、スペシャルキャスターの伊藤俊介(オズワルド)、キャスターの鈴木唯アナが取材に応じた。(左から)谷原章介、伊藤俊介番組でやってみたいことを聞かれた伊藤は「あんまりこういう番組に出るイメージがないゲストの方と絡んだりしてみたいですよね」と答えるも、具体的に問われて「本当に