「『警視庁捜査一課9係』（以下、9係）シリーズから、続編の『特捜9』シリーズ終了までの19年間、同じ役を演じ続けました。そんなこともあり、ボクには刑事のイメージが強いのかもしれません。今放送されているまったく別のドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）でも一課長を演じています。『9係』では主任だったから、だいぶ出世したと思っていたのに、共演仲間の吹越（満）さんが警視総監を演じていて！ だいぶ差が