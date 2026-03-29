軽やかさを出したいのに寒暖差も気になって、悩みがちな春コーデ。そんなときに参考にしたいのが、シンプルなアイテム同士の組み合わせでもこなれて見える【無印良品】スタッフさんの着こなしです。今回は、無理なく取り入れやすい「お手本コーデ」をご紹介。コーデに悩んだときのヒントが見つかるかも。 きれい色ワンピはパンツやスニーカーで大人カジュアルに きれい色を取り入れたくなる