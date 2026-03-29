1.健康管理ができる自動トイレのサブスク 猫は体調不良を隠すのがとても上手な動物です。そこで頼りになるのが、排泄のたびに自動で掃除を行うとともに、体重や尿の回数などを自動記録してくれる「自動トイレ」のサブスクリプションです。 ただ掃除の手間が省けるだけでなく、このトイレは排泄の記録を自動で蓄積し、スマートフォンで日々の変化を教えてくれます。プロの分析データが加わることで、目には見