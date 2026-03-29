強豪校でサッカーを続ける兄と、それを献身的に支える母。家計も時間も兄中心の生活だったわが家。そんな私が30代になり、やっと見つけた私だけの新しい人生の描き方とは？ 友人が体験談を語ってくれました。 当たり前だった兄中心の毎日 私には2つ上の兄がいますが、小中高とずっとサッカー一筋。 中学もサッカーの強い私立に行き、高校も強豪へ。 当然学校は家から遠いため、いつも母が送迎、遠征に付き