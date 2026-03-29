フィギュアスケート世界選手権フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）は28日に行われ、男子フリーで鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は212.87点をマーク。合計306.67点とし、銀メダルを獲得した。鍵山のスコアが発表された瞬間、フランス人スケーターが取った行動に注目が集まっている。鍵山が今季最後の「トゥーランドット」を完璧に舞った。冒頭の4回転サルコーなどジャンプを次々に成功。フリーで4年ぶり