今年3月末に閉店する、新宿・歌舞伎町の老舗クリーニング店「白光舎」。70年以上にわたりこの地で営業を続けてきた同店には、歌舞伎町の混沌を象徴するような衣類が日々持ち込まれていたという。【写真を見る】若かりし頃の三恵さんや「白光舎」のクリーニング機材の様子明かされたのは、大物歌手のステージ衣装から、指名手配犯の来店、さらにはヤクザ絡みのトラブルまでと幅広い。昭和から平成にかけて、激動の歌舞伎町を生