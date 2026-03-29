【永田町番外地】#70“W不倫”の松本文科相は事務所室内で性行為疑惑…議員会館いわくつきの「1011号室」周辺を歩いた週刊文春に暴かれた高市内閣の松本洋平文科相のダブル不倫スキャンダル。コトがコトだけに新聞テレビは大々的に触れたがらないが、かなり深刻な問題になってきた。ダブル不倫スキャンダルをめぐっては、文春砲第1弾を受けて、松本大臣が不倫関係を率直に認め「当時妻にも大変叱責されたが話し合って謝罪を受