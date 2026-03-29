少子化ゆえか早期教育に熱心な親が増え、中学受験をする子が増えている。“ゲッツ‼”のギャグで人気を博したお笑い芸人・ダンディ坂野さん（59）の子どもも中学受験に挑戦し、長女はこの春、高校2年生に。小学校6年生の長男は、昨年、大手受験塾の全国模試の算数で1位になったことなどが話題になった。この春、中学受験を終えたはずだが、結果は果たして――。ダンディさんに“優秀な子を育てる秘訣”を聞いた。難化傾向の