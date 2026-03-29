負傷で招集外となったキャプテンの遠藤航が、スタンドから試合を観戦した日本代表は現地時間3月28日に国際親善試合でスコットランド代表と対戦し、1-0で勝利した。負傷で招集外となったキャプテンのMF遠藤航（リバプール）はスタンドから試合を観戦した。遠藤は2月のプレミアリーグで左足首を負傷。手術を受け、本大会出場を目指してリハビリを続けている。W杯予選をともに戦ってきた仲間の戦いを見届けるため、この日はリバプ