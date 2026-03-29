◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、３回の２打席目は１打席目に続いて四球を選んで出塁した。。ダイヤモンドバックス戦の先発は、エデュアルド・ロドリゲス投手（３２）。第６回ワールド・ベースボール・クラ