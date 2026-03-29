5人組グループ・嵐の相葉雅紀が出演し、14年目に突入する4月5日放送のテレビ朝日系バラエティー『相葉マナブ』（後6：00）では、これまで全国の農家さんを訪ねて、作物の育て方や料理を学んできた相葉らがついに「自分たちでイチから取り組める拠点」を持つことに。築180年古民家を舞台にした新企画“マナブのおうち”が始動する。【番組カット】スゴイ！ショベルカーを運転する相葉雅紀番組でたびたびお世話になっているアレ