アニメ『陰の実力者になりたくて！』初の劇場アニメとなる『劇場版陰の実力者になりたくて！残響編』が、2027年に公開されることが決定した。あわせて特報第2弾、ティザービジュアル、ストーリーが解禁された。またメインキャストも発表となり、劇場版の新キャラクターとなる朝倉ユウカ役を田村ゆかりが担当する。【動画】新キャラ登場！公開された劇場版『陰の実力者』映像2nd season最終話で、転生前に暮らした“日本”へと