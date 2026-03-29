俳優・井浦新（51）の妻・あいさんが28日、自身のインスタグラムを更新。「長男が17歳になった」と報告し、新と幼少期の頃の長男の2ショットを公開した。【写真】「めちゃくちゃナイスガイ」妻・あいさんが公開した井浦新＆長男の“顔出し”2ショットあいさんは「月の引力や、本人の『生まれたい』という意志で出てきたはずなのに、産声をあげない。分娩室に少し緊張が走ったのを覚えている。眠りながら生まれてきたらしく、助