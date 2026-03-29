◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2026年3月28日ロサンゼルス）ドジャース、ダイヤモンドバックス、両軍のスター選手がインプレー中にまさかのハグ…。“あり得ない”試合中の光景に球場内のファンも、ネットも沸いた。ドジャースの攻撃中にことは起きた。2回2死一塁、7番・エスピナルの打球はダイヤモンドバックス二塁手・マルテの正面へ。今季初安打を放ち、出塁していた一走・フリーマンは前方に飛んだ