与野党は29日のNHK番組で、2026年度予算案の審議を巡り議論した。自民党の山本順三参院政審会長は「一日も早く成立させるのが、われわれに課された大きな使命だ」と述べた。立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長は公明党と連携して、燃料費や電気・ガス代の抑制策を含む修正案を提出する意向を表明し「国民の厳しい生活に対し、国会が取り得る方策だ」と強調した。予算案は月内成立が見送られ、成立は4月以降にずれ込む情勢となって