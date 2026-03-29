陸海空から兵士まで「あらゆるものを繋ぐ」システム防衛省は現在、日本に接近する敵の艦艇や無人機を、沿岸部で無人装備によって迎撃する防衛構想である「多層的沿岸防衛体制（SHIELD）」を計画しています。2026年度の防衛予算では、関連経費として約1200億円が盛り込まれました。この構想では、個々の無人装備の性能もさることながら、それらを束ねる指揮統制システムが極めて重要になります。【これぜ〜んぶ“無人機!?”】アメ