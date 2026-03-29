巨人の大勢投手が２９日、阪神戦の試合前練習から１軍本隊に再合流した。仲間と談笑し笑顔を見せた。前日２８日はファーム・リーグ日本ハム戦に８回から登板し、１回１２球で無安打無失点の投球を披露していた。ＷＢＣからのコンディション調整の時間を設けるため、開幕１軍登録外となっていた右腕。前日２８日には杉内投手チーフコーチが「あした練習に来ます」と明言。今後について「体の状態も聞きながら、どうするか聞いて