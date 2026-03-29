宝塚歌劇の舞台に立つタカラジェンヌを育成する宝塚音楽学校（兵庫県宝塚市）の第１１４期生の合格者４０人が２９日、発表された。受験者は４２２人で、競争倍率は１０・５５倍。少子化の影響も大きく、６年連続の１０倍台となり、昨年の１１・７５倍（４７０人受験）を下回り、２１世紀では最小の倍率となった。それでも「東の東大、西の宝塚」といわれる狭き門を１５〜１８歳の４０人が突破した。歌劇団では２０２３年に音