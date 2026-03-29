米軍は29日、嘉手納基地（沖縄県嘉手納町など）でパラシュート降下訓練を28日に続いて実施した。県によると、2日連続は初めて。訓練場所として日米が合意した伊江島補助飛行場（伊江村）の運用が昨年12月に再開され、県は例外的とされる嘉手納での訓練の中止を強く求めていた。午前8時50分ごろ、ヘリコプターから飛び出した米兵が相次いで基地内に着地した。米軍は伊江島の滑走路の劣化を理由に2023年12月以降、嘉手納での降