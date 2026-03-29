阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が29日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。今季の阪神について「総合力は1番強い」と話した。リーグ連覇を狙う阪神は巨人との開幕初戦に敗れたが、2戦目は完封勝ち。岡田氏は「まだ調子が出ない選手がいますけど。1勝1敗、いいんじゃないですか、それぐらいで」「143試合長いんで、そんな一喜一憂しないで。トータル的に見れば、総合力はやっぱり1番強いと思います」と