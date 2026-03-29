日本テレビ岩田絵里奈アナウンサー（30）が29日、日本テレビ系「シューイチ」（日曜午前7時30分）に生出演。3月いっぱいで日本テレビを退社する岩田アナが番組冒頭あいさつをした。MC中山秀征が番組冒頭で「さあ、岩田さん、実は最後のシューイチ」と岩田アナにとって最後の出演回であることを切り出した。岩田アナは「はい、シューイチ最後の生放送」と話してちょこんと頭を下げた。中山が「ニュースを読み終えてちょっとホッとし