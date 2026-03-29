アサヒ飲料は「三ツ矢の日」である3月28日、“澄みきる”体験価値を軸としたサンプリングイベント「三ツ矢サイダー 澄みきる青空バルーン」を全国8都市で同時開催した。同社は東京・六本木ヒルズアリーナでは記者発表会を開き、3月24日付で社長に就任したばかりの近藤佳代子氏が登壇した。近藤社長は「昨年、アサヒグループはサイバー攻撃により、多くの皆様にご心配・ご迷惑をおかけした」とお詫びしたうえで、「そのような状況の