【モデルプレス＝2026/03/29】指原莉乃がプロデュースを手掛けるアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）が3月28日、公式サイトを更新。メンバー・菅波美玲が活動休止することを伝えた。【写真】≠MEメンバー、美くびれ披露◆菅波美玲、活動休止公式サイトでは「メンバーの菅波美玲につきまして、本日より、しばらくの間休養させていただくこととなりました」と発表。「また5月4日（月・祝）より開催される≠ME アリーナツア