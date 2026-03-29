JR西日本 JR西日本によりますと29日朝、岡山駅のホームで乗客同士のトラブルがありこの影響で瀬戸大橋線の上り下りの合わせて4本が運休しました。午前7時14分ごろ、岡山駅の出発ホームで乗客同士のトラブルが発生しました。乗客は列車に乗ってから、ホームでトラブルがあったことを乗務員に申告したということです。 この影響で、マリンライナーと宇野みなと線の合わせて4本が運休、最大で30分の