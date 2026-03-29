◇MLB ブリュワーズ-ホワイトソックス(日本時間29日、アメリカンファミリー・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手が、開幕から2試合連続となる第2号ソロホームランを放ちました。ブリュワーズ戦に「4番・ファースト」でスタメン出場した村上選手は、4点を追う4回の第2打席、チャド・パトリック投手の初球、真ん中に入ったフォーシームを強振。打った瞬間確信の打球は飛距離409フィート（約125メートル）を記録する、バック