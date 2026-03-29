日本テレビ・岩田絵里奈アナウンサーが、29日放送の同局系『シューイチ』（毎週土曜前5：55／毎週日曜前7：30）に出演し、この日をもって番組を卒業した。3月末で退社する。【写真】まさかの場所から”ひょっこり”する岩田アナ番組の最後には、父からサプライズで直筆の手紙が届き、安村直樹アナが代読。岩田アナは目をうるませて感激した。岩田アナは「こんなの書ける人だとまったく思ってなかったので、びっくりして