◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-日本ハム(29日、みずほPayPayドーム)プロ野球・日本ハムは開幕カード第3戦の予告先発を発表、有原航平投手が昨季まで所属したソフトバンク戦に登板します。有原投手は2014年のドラフト1位で日本ハムに入団。2021年にレンジャーズでメジャーに挑戦すると、2023年に日本球界へ復帰しソフトバンクに移籍します。昨季は14勝(9敗)を挙げ、2年連続となる最多勝を獲得するなどチームのリーグ優勝と日本